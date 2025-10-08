El mundo de las redes sociales y el fútbol femenino se encuentra de luto luego de que se diera a conocer la muerte de Rafaela Del Bianchi.

La reconocida influencer y expareja de la futbolista brasileña Kerolin Nicoli, quien juega en el Manchester City, perdió la vida en un accidente de tránsito.

“Te amo y te amaré por siempre, gracias por ser una luz en los momentos en que lo necesitaba”, destacó la futbolista en modo de despedida.

Se destaca que la mujer ahora fallecida no llevaba puesto su cinturón de seguridad, lo que habría agravado el incidente.

Cabe destacar que iba en compañía de una amiga, quien conducía, la cual solo resultó herida de manera leve.

Rafaela Del Bianchi, de nacionalidad brasileá, era madre de una niña de 11 años, con quien compartía íntimos momentos en redes sociales.