Fallece querido actor, estrella de ‘Alien’, ‘MASH’ y ‘Top Gun’

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El mundo del cine despide a uno de sus rostros más versátiles y respetados. El actor Tom Skerritt falleció a los 93 años por causas naturales, según confirmó su representante.
Con una trayectoria que abarcó desde la década de 1960 hasta la de 2020, Skerritt construyó una carrera memorable gracias a su aspecto rudo y su capacidad para destacar tanto en protagónicos como en roles secundarios.
Nacido en Detroit en 1933 y veterano de la Fuerza Aérea de EE. UU., su salto a la fama llegó con el papel del cirujano Duke Forrest en la comedia bélica MASH (1970).
Años más tarde consolidó su estatus de leyenda al interpretar al capitán Dallas en el clásico de terror y ciencia ficción Alien (1979), dirigida por Ridley Scott, además de dejar huella en producciones taquilleras e influyentes como Top Gun y Magnolias de acero.
En la televisión, alcanzó un enorme reconocimiento al protagonizar la serie Picket Fences entre 1992 y 1996, un rol como el sheriff Jimmy Brock que le valió el premio Emmy al mejor actor dramático en 1993.
A lo largo de su vida, combinó su pasión por la actuación con el apoyo a comunidades de veteranos y proyectos educativos, dejando un legado imborrable en la industria del entretenimiento.