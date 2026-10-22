Fallece querido actor, estrella de ‘Alien’, ‘MASH’ y ‘Top Gun’

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El mundo del cine despide a uno de sus rostros más versátiles y respetados. El actor Tom Skerritt falleció a los 93 años por causas naturales, según confirmó su representante.

Con una trayectoria que abarcó desde la década de 1960 hasta la de 2020, Skerritt construyó una carrera memorable gracias a su aspecto rudo y su capacidad para destacar tanto en protagónicos como en roles secundarios.

Nacido en Detroit en 1933 y veterano de la Fuerza Aérea de EE. UU., su salto a la fama llegó con el papel del cirujano Duke Forrest en la comedia bélica MASH (1970).

Foto: AFP.

Años más tarde consolidó su estatus de leyenda al interpretar al capitán Dallas en el clásico de terror y ciencia ficción Alien (1979), dirigida por Ridley Scott, además de dejar huella en producciones taquilleras e influyentes como Top Gun y Magnolias de acero.

En la televisión, alcanzó un enorme reconocimiento al protagonizar la serie Picket Fences entre 1992 y 1996, un rol como el sheriff Jimmy Brock que le valió el premio Emmy al mejor actor dramático en 1993.

A lo largo de su vida, combinó su pasión por la actuación con el apoyo a comunidades de veteranos y proyectos educativos, dejando un legado imborrable en la industria del entretenimiento.