Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El mundo del entretenimiento está de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor estadounidense Dennis Haskins a sus 75 años de edad.

Haskins pasó a la historia de la televisión y al imaginario colectivo de toda una generación por interpretar al recordado director de instituto Richard Belding en la emblemática comedia juvenil “Salvados por la campana”.

La noticia fue confirmada por su representante, Jay Schachter, quien dedicó emotivas palabras de despedida al artista.

“Es una pérdida trágica. Todo el mundo adoraba al Sr. Belding y quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis lo queríamos aún más. Era una gran persona y adoraba, es decir, adoraba absolutamente, a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, sin importar las circunstancias”, expresó Schachter, con quien mantuvo una amistad laboral de más de 20 años.

El personaje del director Belding acompañó a Haskins a lo largo de más de una década en la pantalla chica. Su travesía con el rol inició en 1989 con la serie de Disney Channel “Good Morning, Miss Bliss”.Tras la reestructuración del show, dio el salto a la NBC para coprotagonizar “Salvados por la campana” durante sus cuatro temporadas originales (1989-1993), popularizando su inmortal frase: “Hey, hey, hey, ¿qué está pasando aquí?”.

Posteriormente, volvió a encarnar al querido personaje en la secuela “Salvados por la campana: la nueva generación”, manteniéndose en el aire durante siete temporadas adicionales hasta el año 2000. La última ocasión en que Haskins desempolvó el traje del director Belding fue en 2015, cuando se reunió con el elenco original (Mark-Paul Gosselaar, Elizabeth Berkley, Mario Lopez y Tiffani Thiessen) para un recordado sketch nostálgico en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Además de su paso por la famosa comedia de los 90, Haskins desarrolló una extensa carrera en televisión y cine, participando en producciones como “Mad Men”, “Cómo conocí a tu madre”, “It’s Always Sunny in Philadelphia”, “Victorious” y la película “A Million Ways to Die in the West”.