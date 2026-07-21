Fallece querida actriz tica: Participó en popular serie nacional

La actuación costarricense está de luto tras el fallecimiento de la actriz Valeza Villalobos Corella, recordada por interpretar a Balbina en la serie “Simplemente Elvirilla”.

La noticia fue confirmada por compañeros y amigos en redes sociales, quienes la despidieron con mensajes de cariño.

Además de su paso por la televisión, Villalobos desarrolló una amplia trayectoria en el teatro costarricense.

Su amiga y también actriz María Torres le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales: “Vuela alto mi querida amiga, lo diste todo, te amaremos por siempre”.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. Su partida deja un profundo vacío en el mundo artístico nacional, donde será recordada por su talento, carisma y aporte a la actuación costarricense.