Fallece querida actriz que participó en Spider-Man: No Way Home

La actriz Mary Rivera, conocida por interpretar a la abuela de Ned Leeds en la película Spider-Man: No Way Home, murió a los 82 años.

El fallecimiento fue confirmado por sus familiares al medio internacional TMZ, que informó que la artista perdió la vida a consecuencia de un derrame cerebral.

Foto: Redes sociales

Según las declaraciones de su familia, Rivera permanecía en condición crítica y los especialistas les habían advertido que, en caso de despertar del coma, las secuelas afectarían significativamente su calidad de vida.

Frente a ese escenario, sus seres queridos optaron por retirarle el soporte vital.

Aunque la muerte de la actriz ocurrió el pasado 15 de abril, fue hasta ahora que la información trascendió públicamente. Sus familiares también indicaron que sus restos fueron incinerados.