Fallece papá de exalcalde y diputado liberacionista

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

La Fracción de Liberación Nacional confirmó el fallecimiento de Rolando Hidalgo, padre del exalcalde y diputado Víctor Hidalgo, y expresó sus condolencias a la familia.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, la fracción legislativa lamentó la muerte de Rolando Hidalgo y manifestó su solidaridad con sus familiares, amistades y personas cercanas.

“En este momento difícil para la familia y cercanos, agradecemos sus oraciones”, señaló la página del diputado en medio del duelo.

La agrupación política también expresó sus deseos de fortaleza y paz para los allegados del fallecido.

“Expresamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amistades y compañeros. Les acompañamos con nuestro afecto y solidaridad, deseándoles fortaleza y paz en sus corazones”, indicó la fracción.

Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento.