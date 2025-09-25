El papá de Epsy Campbell, Luis Campbell Patterson, falleció este jueves 25 de setiembre, a los 88 años, informó la exvicepresidenta.

La política compartió en sus redes sociales la noticia del deceso de su padre.

“Mi papá nos dejó el día de hoy, con una maravillosa herencia de fuerza, orgullo de nuestra identidad y determinación para alcanzar nuestros sueños. Un papá alegre, agradecido con la vida y muy orgulloso de sus hijas e hijos; realizado con sus nietas y nietos y un muy feliz bisabuelo. Fue un padre amoroso que nos enseñó a vivir la vida plenamente. Se fue papi dejándonos un vacío inmenso y una certeza absoluta de su impresionante legado. ¡Gracias papi!”, publicó Campbell.