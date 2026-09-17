Fallece motociclista involucrado en discusión vial en Paso Ancho

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó el fallecimiento de un hombre de 26 años de apellido Navarro tras un accidente de tránsito ocurrido durante la tarde de este miércoles en Paso Ancho, San José.

Según la información preliminar, el hombre viajaba a bordo de una motocicleta cuando, en apariencia, tuvo una discusión con el conductor de un tráiler.

En apariencia, el trailero colisionó el vehículo contra el ahora fallecido, provocando la caída en una cuneta del motociclista, lo que le causó múltiples fracturas en el tórax y cráneo.

El motociclista fue trasladado por personal de Cruz Roja al Hospital San Juan de Dios, donde fue declarado fallecido el día de hoy por el personal médico.

El conductor del tráiler de apellido Rodríguez, de 49 años, fue detenido para ser remitido a la fiscalía de Hatillo para que se determine su situación jurídica.

Personal de OIJ realizó el levantamiento del cuerpo en el Centro Médico hoy a las 10:25 a.m. y posteriormente fue remitido a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia.