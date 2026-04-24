Fallece la mujer detrás de los reportes de temblores en el país

La funcionaria del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), Floribeth Vega Solano, falleció este jueves a los 58 años, según confirmó la Universidad Nacional de Costa Rica.

Con más de 35 años de servicio, Vega fue una figura clave en la comunicación de sismos y actividad volcánica, destacando por traducir información técnica en mensajes claros para la población.

“Con todo pesar compartimos con ustedes que la persona responsable de esta página y quien con sus acciones la llevó a este nivel, viajó hoy a un estado de paz absoluta. La recordaremos sonriente como siempre lo fue. Te amamos Floribeth (Betica) Vega Solano”, destacó OVSICORI.

El OVSICORI lamentó su partida y resaltó su legado, especialmente en redes sociales, donde se convirtió en un puente entre la ciencia y la ciudadanía.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), también envió un mensaje de despedida.