Fallece exmagistrado de la Sala Penal

El exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Jesús Ramírez Quirós, falleció este martes a los 83 años, luego de permanecer en cuidados intensivos desde el lunes en un centro médico privado.

La noticia fue confirmada por la oficina de prensa del Poder Judicial.

Ramírez fue una de las figuras más reconocidas del Poder Judicial y ostenta el récord como el magistrado que más tiempo permaneció en funciones dentro de la Sala III, donde laboró durante cuatro décadas.

Foto: Mauricio Aguilar.

Su trayectoria dentro del Poder Judicial comenzó en 1962, cuando ingresó como conserje. Con el paso de los años ascendió hasta convertirse en juez en 1977 y, posteriormente, en 1985 fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Durante su carrera fue reelecto en cinco ocasiones por la Asamblea Legislativa, consolidándose como una de las figuras de mayor permanencia en la historia de la institución.

Foto: Mauricio Aguilar.

En marzo de 2025 anunció su retiro, poniendo fin a una carrera de más de 60 años de servicio en el Poder Judicial.

Sus obras fúnebres se comunicarán oportunamente.