Fallece famoso actor del elenco principal de Breaking Bad

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, falleció este lunes en Texas, Estados Unidos, a los 34 años.

Foto: Redes sociales

La noticia fue confirmada por un funcionario del condado al citado medio. Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias y las causas de su fallecimiento.

Mitte alcanzó el reconocimiento internacional por su participación en 56 episodios de Breaking Bad, producción protagonizada por Bryan Cranston que se convirtió en un fenómeno televisivo. En ella interpretó al hijo adolescente de Walter White, un personaje que enfrentaba las consecuencias de los cambios que atravesaba su familia.

Foto: AFP

Su trabajo también contribuyó a visibilizar a las personas con discapacidad en la industria audiovisual, debido a que tanto el actor como el personaje que interpretó tienen parálisis cerebral, aunque esta condición se manifiesta de manera diferente en ambos.

Una carrera más allá de Breaking Bad

Además de su participación en la reconocida serie, RJ Mitte trabajó en otras producciones cinematográficas y televisivas, entre ellas The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice (Will Save You!).

Antes de consolidarse como actor, también tuvo participaciones menores en producciones como Hannah Montana y Everybody Hates Chris. Sin embargo, su incorporación a Breaking Bad representó un punto decisivo en su trayectoria profesional.

A lo largo de su carrera, Mitte defendió la necesidad de ofrecer mayores oportunidades a las personas con discapacidad dentro de Hollywood.