La exdiputada de la República, Maria Elsy Corrales, falleció el martes 23 de setiembre a sus 85 años.

Corrales fue diputada con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en el periodo de 1994-1998.

Además de su carrera política, también era conocida por ser una figura que destacaba con liderazgo comunitario y cultural sancarleño.

Cabe destacar que durante su carrera política llegó a ser regidora municipal.

Durante su paso por el Congreso, impulsó diferentes proyectos, siempre buscando el beneficio de las comunidades rurales de la región norte del país.

Corrales era esposa de Gonzalo Monge, abogado que también tuvo un paso por la Asamblea Legislativa y falleció en el julio del 2024.