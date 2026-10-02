Fallece el exdiputado de la República

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La Asamblea Legislativa de Costa Rica confirmó este viernes 2 de octubre del 2026 el sensible fallecimiento del exlegislador Javier Bolaños Quesada, quien ocupó un curul en el Congreso como diputado de la República durante el periodo constitucional 1982-1986.
A través de una esquela institucional, el Pleno y la administración del Congreso expresaron sus condolencias hacia sus familiares en estos momentos de duelo.
“Expresamos a su estimable familia nuestras más sentidas condolencias en estos difíciles momentos. Nos unimos en oración por su eterno descanso”, destaca la nota oficial emitida por la Asamblea Legislativa.