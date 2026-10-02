Fallece el exdiputado de la República

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La Asamblea Legislativa de Costa Rica confirmó este viernes 2 de octubre del 2026 el sensible fallecimiento del exlegislador Javier Bolaños Quesada, quien ocupó un curul en el Congreso como diputado de la República durante el periodo constitucional 1982-1986.

A través de una esquela institucional, el Pleno y la administración del Congreso expresaron sus condolencias hacia sus familiares en estos momentos de duelo.