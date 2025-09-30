La industria de la belleza y el entretenimiento llora la partida de Miguel Ángel de la Mora Larios, más conocido como Micky, el estilista que dejó huella en el mundo del glamour al transformar la imagen de reconocidas celebridades, entre ellas, la cantante e influencer Kenia OS.

Micky, dueño del exclusivo Micky Hair Salón Masaryk, se ganó el cariño del público y de sus clientas famosas por su estilo único y su creatividad inagotable.

Una de las colaboraciones que más revuelo generó en redes sociales fue con Kenia OS, a quien “le diseñó un estilo de ondas relajadas que compartió en redes sociales”.

Su toque elegante y fresco resaltó aún más la imagen de la artista, marcando un momento inolvidable en su carrera.

Según información de medios internacionales, el estilista fue víctima de un ataque directo mientras se encontraba en su salón ubicado en Polanco. “La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México indicó que se trató de un ataque directo, por lo que se realizan las investigaciones para dar con los responsables”.

En Instagram, Micky reunía más de 160.000 seguidores, quienes seguían paso a paso sus transformaciones y colaboraciones con íconos de la música y el entretenimiento.

Entre sus clientas más frecuentes se encontraba también la cantante Ángela Aguilar, con quien trabajó en múltiples ocasiones.

Pero Micky no solo embelleció a Kenia y Ángela. Su talento también llegó hasta figuras como Natalia Duperón, la modelo y Miss Universo México 2024 María Fernanda Beltrán, y la reina Hispanoamericana Regina Peredo.