Fallece el documentalista chileno Patricio Guzmán

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El cineasta chileno Patricio Guzmán, autor de documentales multipremiados como “La batalla de Chile” o “Nostalgia de la luz”, falleció a los 85 años en París, indicó este martes su esposa a la AFP.

Guzmán, que vivió en el exilio gran parte de su vida, especialmente en Cuba, España y Francia, abordó la historia chilena en la mayoría de los documentales que marcaron su filmografía.

“Lamentamos profundamente la partida de Patricio Guzmán, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2023, figura fundamental del cine y la cultura nacional”, señaló el Ministerio de las Culturas de Chile.