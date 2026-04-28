El Ministerio de Seguridad Pública confirmó y lamentó el fallecimiento de Jorge Jaén Villarreal, destacado funcionario de la Academia Nacional de Policía.

La información fue divulgada mediante una esquela publicada en la página de Facebook de la institución.

En el mensaje, la Academia Nacional de Policía expresó su pesar por la muerte de Jaén Villarreal, quien se desempeñaba como administrador del Centro de Formación Policial Murciélago.

La publicación destacó además su trayectoria y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, compañeros y amigos.