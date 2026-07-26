Fallece destacado exmiembro de Son de Tikizia

El ámbito musical costarricense está de luto tras el fallecimiento del cantante y percusionista Richard Wint Scott, quien murió el viernes 24 de julio.

La noticia fue dada a conocer por su amigo Julio Venegas, propietario de Karaoke Alfa, espacio donde el artista volvió a conectar con el público durante los últimos años.

Según explicó Venegas, Wint fue encontrado sin vida en la vivienda donde residía, en Montecillos de Alajuela. Mientras tanto, sus familiares permanecen a la espera de los resultados de la autopsia que permitirá determinar las causas del deceso.

Foto: Redes sociales

Richard Wint dejó huella en la agrupación Son de Tikizia, además de compartir escenario con el reconocido salsero panameño Rubén Blades. Sin embargo, su carrera también estuvo marcada por problemas de adicción que, con el paso del tiempo, lo llevaron a vivir en condición de calle.

Pese a las dificultades, el músico nunca se alejó de su mayor pasión. En los últimos años encontró un nuevo impulso gracias a las noches de karaoke en el bar restaurante Garage 69, en Alajuela, donde sus interpretaciones fueron grabadas y compartidas por Karaoke Alfa.

Quienes deseen colaborar con los gastos funerarios pueden realizar donaciones mediante el Sinpe Móvil 6271-9386, a nombre de Nicolle Wint Ramírez, hija del artista.