Fallece campeón mundial de ajedrez a los 29 años

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, Fédération Internationale des Échecs, por sus siglas en francés) confirmó el fallecimiento de Daniel Naroditsky, Gran Maestro (GM) de ajedrez y campeón mundial Sub-12 en 2007.
Naroditsky no solo fue conocido por su gran habilidad ajedrecística, sino también por su popularidad en redes sociales con cerca de medio millón de seguidores en YouTube y 350.000 suscriptores en la red de streaming Twitch.
El prodigio del ajedrez falleció de causas aún no confirmadas en la ciudad de Charlotte y dejó un gran legado en esta disciplina con un campeonato juvenil y acreedor de un Elo (puntuación de habilidad de ajedrez) de 2.647.
“Danya”, como se le conocía, estaba cerca de cumplir 30 años (9 de noviembre) y dejó miles de admiradores por su buen desempeño desde edades tempranas, pues inclusive publicó un libro a los 14 años y escribía columnas para “The New York Times”.
Jorge Alpízar Solano
Colaborador Grupo Extra