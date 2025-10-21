Fallece campeón mundial de ajedrez a los 29 años

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, Fédération Internationale des Échecs, por sus siglas en francés) confirmó el fallecimiento de Daniel Naroditsky, Gran Maestro (GM) de ajedrez y campeón mundial Sub-12 en 2007.

Naroditsky no solo fue conocido por su gran habilidad ajedrecística, sino también por su popularidad en redes sociales con cerca de medio millón de seguidores en YouTube y 350.000 suscriptores en la red de streaming Twitch.

GM Daniel Naroditsky passed away. He was a talented chess player, commentator, and educator. FIDE extends its deepest condolences to Daniel’s family and loved ones. pic.twitter.com/uxoccDbnHW — International Chess Federation (@FIDE_chess) October 20, 2025

El prodigio del ajedrez falleció de causas aún no confirmadas en la ciudad de Charlotte y dejó un gran legado en esta disciplina con un campeonato juvenil y acreedor de un Elo (puntuación de habilidad de ajedrez) de 2.647.

“Danya”, como se le conocía, estaba cerca de cumplir 30 años (9 de noviembre) y dejó miles de admiradores por su buen desempeño desde edades tempranas, pues inclusive publicó un libro a los 14 años y escribía columnas para “The New York Times”.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra