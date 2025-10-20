Fallece campeón de la WWE

La WWE y la comunidad del wrestling están de duelo tras confirmarse el fallecimiento de una leyenda y excampeón de esta popular competición, ocurrido la noche del domingo 19 de octubre.

Se trata de Robert Bobby Horne, de 58 años, quien se hizo famoso en el ring durante la década de los 90 bajo los apodos Mo o Sir Mo. Según comentó su hermano al portal TMZ, Horne murió en un hospital ubicado en Texas.

El exluchador estuvo varios meses internado debido a complicaciones renales. Asimismo, según el medio estadounidense, su estado de salud se complicó tras contraer neumonía y una infección en la sangre.

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La WWE destacó en su sitio oficial que Mo será recordado por su espíritu alegre y por el grupo que integró junto a su colega Mabel y el mánager Oscar, conocido como Men on a Mission, uno de los equipos más populares de mediados de los 90.

Mo y Mabel lograron su mayor éxito profesional al obtener el Campeonato en Parejas (Tag Team) de la WWE en 1994, venciendo a The Quebecers.