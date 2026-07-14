Fallece árbitro excluido del Mundial por presunto abuso a menor

Según información de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), el árbitro Rob Dieperink falleció este lunes a los 38 años.

Según la organización, en el comunicado de prensa publicado en la red social ‘X’, “el fútbol pierde a un hombre muy valorado, pero sobre todo a un colega agradable y comprometido”.

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

Previo al arranque de la Copa del Mundo 2026 realizado el pasado 11 de junio, la FIFA tomó la decisión de eliminar al colegiado de la lista de árbitros de asistencia del videoarbitraje (VAR), esto debido a ser sospechoso de una agresión sexual a una joven en Londres, Inglaterra.

Dieperink fue detenido luego de un encuentro de la Conference League, tercer torneo más importante de clubes en Europa, entre el Crystal Palace y la Fiorentina el jueves 9 de abril del presente año. En su momento, Dieperink indicó que cooperó con las autoridades y se declaró inocente en todo momento; el caso se cerró sin que se presentaran cargos.

Con respecto a su desnombramiento de la máxima competición del deporte rey, el neerlandés señaló que “es lamentable que la FIFA haya decidido no designarlo más; naturalmente, estaba decepcionado por eso”.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra