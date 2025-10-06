La reconocida actriz, Kimberly Hébert Gregory, falleció a sus 52 años, según confirmó su exesposo a través de las redes sociales.

La muerte habría tenido lugar el 3 de octubre, pero de momento se desconoce la causa de su muerte.

Conocida principalmente por sus papeles en televisión, Gregory destacó en diversas series de gran éxito.

Llegó a interpretar a una vidente en The Big Bang Theory, a Deborah Curzon en Grey’s Anatomy y a la Dra. Belinda Brown en Vice Principals.

También participó en Two and a Half Men, Brooklyn Nine-Nine, Dollface y Gossip Girl.

En cuanto a películas, su primera aparición se dio en 2007 con I Think I Love My Wife. Posteriormente, exploró diversos géneros, en los que destacan la comedia Arizona, los dramas A 2 Metros de Ti y Miss Virginia y el thriller John Henry.

Desde joven mostró su pasión por las artes escénicas.