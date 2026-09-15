Fallece actriz de Netflix tras luchar contra el cáncer

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La actriz japonés-coreana Yuri Nakamura falleció el pasado 1.º de septiembre a los 44 años a causa de un cáncer rectal, según confirmó su agencia este 14 de setiembre.

Nakamura desarrolló una destacada carrera en cine, teatro y televisión. Entre sus trabajos más recientes destaca su papel como Irene en la serie de Netflix Romantics Anonymous (2025), además de su participación en la producción Beyond Goodbye (2024).

En la gran pantalla, consolidó su trayectoria con producciones de alto perfil como Pacchigi! Love & Peace (2007), interpretación que le valió el premio a mejor actriz en los Zenkoku Eiren Awards, After the Storm (2016) de Hirokazu Kore-eda, Fukushima 50 (2020) y Arc (2021).

De acuerdo con el comunicado oficial de su agencia, la intérprete luchaba contra el cáncer desde hacía 13 años.

Tras entrar en remisión y continuar activa en la actuación, a inicios de 2025 enfrentó una recaída que derivó en metástasis.

Su agencia destacó que Nakamura afrontó la etapa final de su enfermedad con absoluta serenidad, acompañada por su familia y seres queridos.