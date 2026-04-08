Fallece actor de Game of Thrones

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del actor Michael Patrick, reconocido por su participación en la serie Game of Thrones, a los 35 años.

La información fue dada a conocer por su esposa mediante redes sociales, donde detalló que el intérprete pasó sus últimos días en un centro de cuidados paliativos en Irlanda del Norte, al que había ingresado días atrás y donde recibió atención médica especializada. Según relató, el actor estuvo acompañado de sus seres queridos, quienes hoy enfrentan el dolor de su pérdida.

Patrick había sido diagnosticado en 2023 con una enfermedad de la neurona motora, un padecimiento degenerativo que afecta el sistema nervioso.

A lo largo de su carrera, formó parte de producciones como Blue Lights, además de otros proyectos en televisión y teatro, donde también dejó huella por su talento.