Fallece a los 84 años nieto del ilustre poeta Rubén Darío

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El Ministerio de Educación de Nicaragua (MINED) confirmó este jueves 17 de septiembre el fallecimiento de Rubén Benito Darío Salgado, nieto directo del emblemático poeta nicaragüense Rubén Darío y de Francisca Sánchez del Pozo.
Darío Salgado, quien nació en la ciudad de León el 7 de julio de 1942, falleció a los 84 años de edad, dejando un legado ligado a la custodia y preservación de la memoria histórica de su abuelo.
De profesión abogado, se desempeñó durante años como servidor público en Nicaragua. A lo largo de su vida, llevó con distinción el linaje del “Príncipe de las Letras Castellanas”, participando activamente en la difusión y conmemoración de la obra dariana.
“Llevó con orgullo la memoria y el legado de su abuelo, cuya obra y figura marcaron profundamente su vida. Deja un lugar especial en la historia y la memoria de la familia”, destacó la institución educativa nicaragüense a través de un mensaje institucional.
Las autoridades del MINED expresaron sus condolencias y solidaridad a los familiares y seres queridos de Darío Salgado ante la pérdida de una de las figuras más allegadas al legado del máximo exponente del modernismo literario en español.