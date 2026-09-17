Fallece a los 84 años nieto del ilustre poeta Rubén Darío

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El Ministerio de Educación de Nicaragua (MINED) confirmó este jueves 17 de septiembre el fallecimiento de Rubén Benito Darío Salgado, nieto directo del emblemático poeta nicaragüense Rubén Darío y de Francisca Sánchez del Pozo.

Darío Salgado, quien nació en la ciudad de León el 7 de julio de 1942, falleció a los 84 años de edad, dejando un legado ligado a la custodia y preservación de la memoria histórica de su abuelo.

De profesión abogado, se desempeñó durante años como servidor público en Nicaragua. A lo largo de su vida, llevó con distinción el linaje del “Príncipe de las Letras Castellanas”, participando activamente en la difusión y conmemoración de la obra dariana.

“Llevó con orgullo la memoria y el legado de su abuelo, cuya obra y figura marcaron profundamente su vida. Deja un lugar especial en la historia y la memoria de la familia”, destacó la institución educativa nicaragüense a través de un mensaje institucional.

Las autoridades del MINED expresaron sus condolencias y solidaridad a los familiares y seres queridos de Darío Salgado ante la pérdida de una de las figuras más allegadas al legado del máximo exponente del modernismo literario en español.