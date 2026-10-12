Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Las fallas sísmicas locales de Costa Rica podrían activarse tras el terremoto del 9 de octubre ocurrido en Panamá, según explicaron los expertos de la Red Sismológica Nacional (RSN).

De acuerdo con el sismólogo de la RSN, Leopold Linkimer, existe la posibilidad de que se genere un efecto conocido como “sismicidad inducida o disparada”, lo que podría provocar la ocurrencia de temblores provenientes de fallas presentes en nuestro país.

Leopold Linkimer, sismólogo de la RSN.

No obstante, el experto aclara que no necesariamente los movimientos sísmicos son provocados por el terremoto ocurrido en Panamá.

Según los registros, el evento se originó en la zona límite entre la placa Nazca y la microplaca de Panamá (donde convergen procesos de subducción y desplazamiento lateral), o bien en estructuras continentales de la placa superior como la falla Azuero.

Leopold Linkimer, sismólogo de la RSN.

Hasta el momento, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) contabiliza cerca de 400 réplicas en la zona epicentral con al menos 46 eventos de magnitud 4.0 y se prevé que esta secuencia se mantenga durante varios días o semanas.

Las autoridades señalaron que la localización precisa de estos eventos resulta compleja por encontrarse fuera de la red de cobertura nacional, mientras se mantiene el monitoreo preventivo ante cualquier evento inducido en fallas locales.