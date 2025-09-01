La crisis educativa que enfrenta el país representa un riesgo para la estrategia de atracción de inversión extranjera directa impulsada por el gobierno en los últimos años.

De acuerdo con la encuesta de expectativas empresariales de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), 7 de cada 10 empresas en zonas francas tienen problemas para encontrar talento humano con la preparación necesaria para desarrollar sus operaciones.

“Podríamos tener dificultades en la atracción de inversión. Llegará un momento en que, si las empresas ven que en el país no hay disponibilidad de personal con las destrezas, habilidades y conocimientos requeridos, se dificultará el crecimiento y la llegada de nuevas compañías”, señaló Sergio Capon, presidente de la CICR.

Educación deficiente limita competitividad

Jorge Luis Araya, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), coincidió en que la educación deficiente compromete la competitividad del país.

“La educación es el pilar sobre el cual se construye la productividad y la competitividad de Costa Rica. Sin un sistema educativo robusto, moderno y equitativo, no será posible atraer inversión, generar empleo formal ni enfrentar los retos del futuro del trabajo”, afirmó. El Estado de la Educación advierte que jóvenes de 15 años que cursan octavo y noveno año tienen un nivel de aprendizaje equivalente al de estudiantes de tercer o cuarto grado de primaria. En informes previos ya se había alertado sobre el impacto del “apagón educativo”, causado por las huelgas de 2018 y la pandemia. A esto ahora se suma una gestión ineficiente del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Falencias en habilidades básicas

“Los muchachos que logran graduarse llegan con grandes debilidades. Si a eso le sumamos la cantidad de estudiantes que no terminan el colegio, el problema es mayor.

Los jóvenes tienen limitaciones para desarrollarse en esta nueva economía basada en la información y el conocimiento”, advirtió Capon.

Empresarios del sector industrial han manifestado que, debido a las carencias en comprensión lectora, se han visto obligados a modificar los procesos de inducción para nuevos trabajadores.

Oportunidad para las nuevas generaciones

Ronald Lachner, presidente de la Asociación de Zonas Francas (Azofras), coincidió en que se debe actuar con urgencia, pero también señaló que la coyuntura ofrece una oportunidad para los jóvenes. “Es un problema que hay que resolver rápido, pero también es una gran oportunidad para las nuevas generaciones, porque si se enfocan en las áreas correctas tendrán empleos prácticamente asegurados. Es un buen problema, aunque complejo de atender”, concluyó.

Ronald Lachner Presidente Azofras

“Definitivamente lo que da es tristeza. Yo soy de los años 80, a la que llamaron la generación perdida, donde mucha gente no tuvo la oportunidad de estudiar. Yo espero que esto se pueda revertir y que las instituciones puedan otorgar las oportunidades a estos muchachos para que se capaciten”.

Arturo Rosabal Cámara de Comercio

“La educación en Costa Rica ha sido históricamente un pilar fundamental de nuestro modelo de desarrollo. Para el sector productivo nacional es fundamental contar con talento humano calificado que nos permita atraer inversión, generar empleo de calidad y garantizar el desarrollo económico”.

Sergio Capon Presidente CICR

“Las empresas que vienen a desarrollarse aquí en el país, especialmente zona franca, lo que vienen a buscar es el talento tico con una educación muy robusta. Si empezamos a perder ese talento tico porque no le estamos dando la educación que requiere, vamos a perder el atractivo que tenemos”.