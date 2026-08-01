Falla en sistemas provoca cancelación de vuelo en el Juan Santamaría

Lo que inició como un reporte de lentitud en los controles migratorios escaló a una afectación directa para los viajeros.
Migración confirmó la cancelación de un vuelo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como consecuencia directa de la caída de los sistemas informáticos del Poder Judicial.
De acuerdo con los reportes más recientes, un total de 36 pasajeros de la aerolínea Jet Blue perdieron su vuelo debido a las complicaciones en el trámite migratorio.
Aunque inicialmente las autoridades habían indicado que no se registraban salidas perdidas, la persistencia de la falla técnica terminó por impactar la operación aérea.
Ante la inoperatividad del sistema, las autoridades se han visto obligadas a aplicar el protocolo físico, utilizando tarjetas manuales de ingreso y egreso para procesar a los viajeros en los diferentes puestos de control.
La situación genera tensión entre las instituciones involucradas:
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