Falla en sistemas provoca cancelación de vuelo en el Juan Santamaría

Lo que inició como un reporte de lentitud en los controles migratorios escaló a una afectación directa para los viajeros.

Migración confirmó la cancelación de un vuelo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como consecuencia directa de la caída de los sistemas informáticos del Poder Judicial.

Pasajeros de Jet Blue, los principales afectados

De acuerdo con los reportes más recientes, un total de 36 pasajeros de la aerolínea Jet Blue perdieron su vuelo debido a las complicaciones en el trámite migratorio.

Aunque inicialmente las autoridades habían indicado que no se registraban salidas perdidas, la persistencia de la falla técnica terminó por impactar la operación aérea.

Fotografía cortesía Migración

Ante la inoperatividad del sistema, las autoridades se han visto obligadas a aplicar el protocolo físico, utilizando tarjetas manuales de ingreso y egreso para procesar a los viajeros en los diferentes puestos de control.

Posiciones institucionales

La situación genera tensión entre las instituciones involucradas:

Migración y Extranjería: Ha manifestado su profunda preocupación, subrayando que esta es la segunda falla de este tipo en menos de un mes. Atribuyen el caos directamente a la desconexión de las bases de datos del Poder Judicial.

Poder Judicial: Por el contrario, la entidad sostiene que el mantenimiento programado para este sábado era de carácter interno y no debería haber repercutido en el servicio de migración. Sus técnicos aseguran que, tras una revisión, los servidores que consume Migración funcionan con normalidad, por lo que trabajan en conjunto para determinar el origen real del problema.

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