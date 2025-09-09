El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este martes una serie de allanamientos con el fin de desmantelar un grupo criminal dedicado a estafas telefónicas.

Randall Zúñiga, director de OIJ, destacó que se mencionan al menos 10 denuncias en donde se lograron sustraer 15 millones de colones. También afirma que hay 45 denuncias más que van a ser asociadas o vinculadas a este caso.

“Consistía en poder tomar las tarjetas prepago que existen en la actualidad, las cuales tienen una falencia de seguridad, y eso significa que se puede ver perfectamente el número telefónico”, destacó Zúñiga.

En apariencia, este grupo tomaba dicho número telefónico y empezaba a consultar si estos tenían cuentas bancarias asociadas.

Al determinar esto, empezaban a sustraer dinero por medio de mensajes de texto o un código que se activa dentro de los cajeros automáticos de los diferentes bancos para poder sustraer el dinero, destacó el director del OIJ.

Según las autoridades, durante días o incluso meses, sustraían dinero de las cuentas bancarias de sus víctimas, transfiriéndolo principalmente a cuentas de familiares cercanos.