Hace pocas horas, el Club Sport Herediano anunció la salida del defensor Fernan Faerron, noticia que sorprendió a propios y extraños.

Las razones de la salida del ahora ex jugador del ‘Team’ las da él mismo, mediante una publicación en sus redes sociales.

“El motivo responde a diferencias en temas contractuales, por lo cual, después de valorarlo con calma, fui yo quien solicitó la finalización de mi relación laboral con la institución”.

Recordemos que Faerron tuvo que ser operado tras una fractura del quinto metatarsiano en su pie izquierdo. Esto sucedió en el partido de la primera fecha ante Guadalupe.