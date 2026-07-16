Factura petrolera aumenta $369 millones por conflicto en Medio Oriente

La factura petrolera del país aumentó en $369 millones durante el primer semestre del 2026, impulsada por el incremento en los precios internacionales del petróleo tras el conflicto en Medio Oriente.

Aunque Costa Rica importó un 5,4% más de barriles que un año atrás, el mayor impacto provino del encarecimiento del precio promedio por unidad, que pasó de $84 a $109, según datos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

En los primeros seis meses del año ingresaron al país 12,49 millones de barriles, frente a los 11,84 millones del mismo periodo del 2025. Sin embargo, el monto desembolsado creció de $989 millones a $1.358 millones, un incremento del 37%, reflejo de la escalada en las cotizaciones internacionales.

“A raíz de la situación en el Medio Oriente, Costa Rica ha tenido que comprar productos derivados del petróleo a precios más caros, lo cual la ha obligado a destinar más recursos para enfrentar ese aumento en la factura petrolera. Costa Rica no refina, por lo que debe comprar estos productos ya refinados, y eso hace que muchas veces los ajustes en los precios se observen con algún rezago”, explicó Fernando Rodríguez, economista del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA).

El aumento coincidió con el agravamiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, especialmente alrededor del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el transporte mundial de petróleo.

Durante enero, el país pagó un precio promedio de $74 por barril importado, cifra que aumentó progresivamente hasta alcanzar los $141 en mayo, el nivel más alto del semestre.

En abril también se registró el mayor desembolso mensual, con $318 millones por la compra de 2,4 millones de barriles. Posteriormente, los precios comenzaron a moderarse y en junio el precio promedio descendió a $120 por unidad.

“Para una economía como la costarricense, que depende fuertemente de la importación de hidrocarburos, esto implica un aumento en el costo de la vida, es decir, un incremento en la inflación y en los costos que enfrentan las personas al comprar combustible o pagar algunos servicios”, indicó Marco Otoya, economista y director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe).

El efecto también se trasladó a otros sectores de la economía mediante ajustes en las tarifas del transporte público. Las tarifas de autobús aumentaron un 5%, según datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Mientras los combustibles continuaron registrando precios superiores a los observados al inicio del año, en el caso del diésel el aumento fue del 20% en comparación con diciembre del año pasado, mientras que en las gasolinas el ajuste fue del 17%. Ambos especialistas coinciden en que la estabilización del conflicto internacional comenzó a reflejarse en una reducción de las cotizaciones del petróleo, aunque sus efectos sobre el mercado costarricense tardarán algunos meses debido al rezago con que se trasladan los precios internacionales.

“La situación en el Medio Oriente ha venido estabilizándose. No hemos llegado a la completa normalidad que había previo al conflicto; sin embargo, esto ha permitido que los precios se reduzcan. Eventualmente eso se sentirá no solo en el precio de los combustibles al consumidor, sino también en el monto que el país paga para comprar este producto en el exterior”, agregó Rodríguez.

Otoya estima que las rebajas comenzarían a percibirse entre setiembre y octubre. “En ese momento comenzarían a trasladarse al mercado nacional y los costarricenses observarían algunas reducciones en el precio tanto de las gasolinas como del diésel”, señaló.

Según datos de Recope, el país importa diversos combustibles provenientes de Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador, San Eustaquio y Panamá.

Fernando Rodríguez Economista

“Ese tiempo que estuvimos pagando combustibles más caros no tuvo un impacto en el tipo de cambio, lo cual es muy llamativo. A pesar de la cantidad adicional de dólares que el país tuvo que sacar para enfrentar estas obligaciones, el tipo de cambio no se vio afectado”.





Marco Otoya Economista

“Seguimos manteniendo precios de los combustibles relativamente altos y esto hace que aumente el costo de la vida. En términos de la factura petrolera, ha sido un aumento importante en la cantidad de dólares desembolsados, por parte de Recope, y es probable que se mantenga por los próximos meses”.





Importaciones por país

• Estados Unidos: 12 millones de barriles

• República Dominicana: 335 mil barriles

• Ecuador: 250 mil barriles

• San Eustaquio: 100 mil barriles

• Panamá: 84 mil barriles

Fuente: Recope