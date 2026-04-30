El aún diputado del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, salió del país este jueves 30 de abril, según confirman registros de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Alvarado mantiene inmunidad parlamentaria hasta este jueves por su condición de diputado, la cual finaliza el 1° de mayo, cuando asumen los nuevos legisladores.

La salida del país ocurre en medio de la polémica tras la denuncia presentada por la exdiputada del mismo partido, Marulin Azofeifa, por presunto hostigamiento sexual.

Aunque el expediente 25.400, que abordaba el caso, no se discutió en el plenario legislativo, los diputados que asistieron a la última sesión realizaron una votación simbólica a favor de una amonestación ética pública.