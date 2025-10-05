Tras darse a conocer un presunto caso de abuso sexual a una menor, el candidato presidencial Fabricio Alvarado se pronunció asegurando que dicha acusación se trata de una “campaña sucia” para desprestigiar su postulación de cara a las elecciones 2026.

“Inicié en la política en 2013, y ustedes han sido testigos de cómo, desde entonces, mi familia y yo hemos sido atacados de todas las formas posibles, literalmente solo falta que digan que maté a alguien”, aseguró el dos veces diputado Alvarado.

Este fue el mensaje dado a conocer por Fabricio Alvarado.

Las aseveraciones se dan tras darse a conocer una denuncia presentada en su contra por hechos ocurridos aparentemente en 2006; cuando el representante de Nueva República habría sostenido relaciones sexuales con una menor de edad, según dio a conocer el medio Amelia Rueda.

“Sé que quienes actúan con mala intención para dañarme a mí, a mi familia y a Nueva República no descansarán. Pero sepan que nosotros tampoco. Seguiremos dando lo mejor, con la ayuda y la fuerza que vienen de Dios y sus oraciones, confiados en que Él nos puso donde estamos para cumplir un propósito”, aseguró Alvarado.

Tercer intento por la presidencia

Fabricio Alvarado se dio a conocer en la esfera política durante el 2018, cuando aspiró por primera vez a la preciada silla de Zapote; logrando incluirse en una segunda ronda electoral que perdería ante Carlos Alvarado, por el Partido Acción Ciudadana (PAC).

Posterio a ello, y tras fundar su propio partido político llamado Nueva República, Alvarado se vuelve a lanzar a la presidencia, quedando en tercer lugar para los comicios de 2022; y logrando una curúl dentro de la actual Asamblea Legislativa.

Para el 2026 dicha agrupación le dará el tercer intento para lograr llegar al Poder Ejecutivo.