El diputado y excandidato presidencial, Fabricio Alvarado, volverá a aspirar a la presidencia del país por tercera vez consecutiva.

Alvarado disputó las elecciones presidenciales con Carlos Alvarado en 2018 y contra Rodrigo Chaves en 2022. En ambos ocasiones perdió.

El hoy diputado buscará una nueva oportunidad de llegar a la presidencia en 2026 tras hacerse oficial en la Asamblea Nacional de Nueva República.

“Somos un partido consolidado, con compromiso. Estamos listos para las próximas elecciones, tenemos un equipo de trabajo con las capacidades y el profesionalismo que se requiere. Estamos preparados para gobernar de la mano de Dios, poniendo a la gente como centro de nuestras políticas y trabajo”, dijo el candidato.

Fotografía cortesía Nueva República

El primero y segundo lugar de vicepresidencias de la República se estarán escogiendo en una próxima asamblea el 6 de setiembre, señaló la agrupación.