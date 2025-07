El diputado y excandidato presidencial Fabricio Alvarado confirmó sus aspiraciones a la presidencia de la República a través de su agrupación política Nueva República.

En febrero de 2026, el periodista de 51 años intentará por tercera ocasión alcanzar la silla de Zapote, luego de competir en 2018, cuando llegó a segunda ronda contra Carlos Alvarado, y en 2022, donde quedó por detrás del actual mandatario Rodrigo Chaves y de su contrincante José María Figueres Olsen.

“Este no es un mensaje político tradicional. Es un grito de dignidad y de urgencia por un cambio verdadero. Porque mientras hay chanchos que quieren seguir devorándose nuestro país, nosotros lo vamos a defender con coraje, con Dios de nuestro lado… como león fuerte. Por eso este mensaje no es apto para chanchos. No es para los corruptos que han jugado por años con nuestro lindo país”, dice Alvarado en su spot publicitario.