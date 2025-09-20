El diputado de Nueva República y candidato a la presidencia con el mismo partido, Fabricio Alvarado, escogió a las dos personas que lo acompañarán como vicepresidentes para las elecciones 2026.

Se trata de la diputada Rosalía Brown de Nueva República, representante de Limón, y el diputado por Puntarenas, David Segura de la misma bancada.

El partido indicó que esta elección responde a que tienen la mirada puesta en las costas para las próximas elecciones presidenciales de 2026.