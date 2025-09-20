El diputado de Nueva República y candidato a la presidencia con el mismo partido, Fabricio Alvarado, escogió a las dos personas que lo acompañarán como vicepresidentes para las elecciones 2026.
Se trata de la diputada Rosalía Brown de Nueva República, representante de Limón, y el diputado por Puntarenas, David Segura de la misma bancada.
El partido indicó que esta elección responde a que tienen la mirada puesta en las costas para las próximas elecciones presidenciales de 2026.
“Nueva República no solo habla de la importancia que tiene la población de las costas, sino, que lo demuestra como parte de la próxima fórmula Presidencial que asumirá la guía del país a partir del 8 de mayo del 2026”, afirmó la agrupación en un comunicado de prensa.