Fecha de publicación: 10 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 10 de octubre de 2026

El exdiputado Fabio Molina presentó este sábado su candidatura a la presidencia del Partido Liberación Nacional (PLN) con un discurso en el que puso el énfasis en la ética, la transparencia y la necesidad de que la agrupación vuelva a disputar el poder.

“No esperen de mí puertas giratorias, no esperen de mí tráfico de influencias. No esperen de mí promoción del nepotismo”, afirmó Molina ante los asambleístas verdiblancos, previo a la votación.

El exlegislador aseguró que el PLN no puede conformarse con ganar diputaciones o alcaldías, sino que debe recuperar su “ADN triunfador” y volver a gobernar.

“Este no es el Liberación al que debemos aspirar. Debemos aspirar a volver a poner la bandera verde y blanco en el corazón de los costarricenses”, manifestó.

Molina también destacó su experiencia como alcalde de Alajuela, diputado y presidente ejecutivo del IFAM, además de su trayectoria en el sector privado.

“Yo sí tengo tiempo para entregarme de lleno al reto de Liberación Nacional, que es volver a ganar las elecciones”, sostuvo.

El dirigente cerró su intervención llamando a la agrupación a recuperar el protagonismo político y electoral que tuvo en el pasado.