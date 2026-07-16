Fabián Rojas y Gabriel Corrales ponen a Costa Rica en el podio

La Selección de Costa Rica sumó una nueva alegría en el Campeonato Centroamericano y del Caribe Infantil de Tenis de Mesa, que se disputa en Guadalajara, México, gracias a la destacada actuación del Equipo 1 de la categoría U-13 masculina.

La dupla integrada por Fabián Rojas y Gabriel Corrales obtuvo la medalla de bronce en la modalidad por equipos, luego de completar un sobresaliente recorrido durante la competencia.

Los jóvenes tenimesistas avanzaron con autoridad en las fases previas y, posteriormente, afrontaron una exigente semifinal en la que lucharon cada punto hasta asegurar un lugar en el podio regional, representando con éxito a Costa Rica.

Tras este resultado, los nacionales ya se preparan para afrontar las siguientes pruebas del torneo. Rojas y Corrales buscarán ampliar su cosecha de medallas en las modalidades de dobles masculino, dobles mixto e individual.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra