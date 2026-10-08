FA rechaza patrocinio de licor en el deporte por “riesgo a la niñez”

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El proyecto que pretende permitir el patrocinio de marcas de licor en el deporte (Expediente 25.656) genera opiniones diversas en el Congreso, con las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Pueblo Soberano (PPSO) a favor; no obstante, el Frente Amplio mostró su desaprobación.

La diputada frenteamplista Joselyn Sáenz, respondió a Grupo Extra que mantiene una posición de firme rechazo hacia el proyecto de ley.

Según la agrupación, la propuesta (presentada por séptima ocasión en el Congreso) incumple con los parámetros constitucionales al carecer de estudios técnicos y económicos que justifiquen su discusión.

“Es inaceptable que no se recibieran audiencias y se sigan sin aportar los insumos técnicos que busquen justificar no solo la creación de este fondo para el deporte, que es sumamente loable y eso lo compartimos, sino que esos recursos van a rendir lo suficiente para que alcancen para todas las instituciones que se proponen y que además represente una medida compensatoria real para retroceder en la protección de un derecho de las personas menores de edad en el país”, respondió Sáenz a este medio.

Desde la perspectiva de la bancada, la iniciativa vulnera el derecho a la salud y el interés superior de las personas menores de edad, exponiéndolas a un consumo temprano de alcohol.

Sáenz enfatizó que cualquier intento de retroceder en la protección de la niñez requiere de un sustento riguroso que evalúe el impacto directo en la salud pública.

Finalmente, la bancada y analistas constitucionalistas como el abogado Esteban Alfaro, señalan fuertes reservas jurídicas sobre la viabilidad del proyecto.

El partido sostiene que avanzar sin evidencia científica ni económica deja la propuesta expuesta a severos cuestionamientos de constitucionalidad en su camino por el Plenario legislativo.