FA mantiene carteles en las curules mientras Sala IV analiza recurso de amparo

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Los carteles colocados en las curules de la Asamblea Legislativa continúan este lunes en el Plenario, pese a la aprobación de una moción que ordenó su retiro.

El diputado del Frente Amplio (FA), Antonio Trejos, explicó que un ciudadano ajeno al Congreso presentó un recurso de amparo contra la medida, al considerar que podría constituir una limitación a la libertad de expresión.

“Entiendo que un ciudadano ajeno a la Asamblea Legislativa presentó un recurso de amparo objetando que eso es una limitación a la libertad de expresión que no procede de un estado democrático. Por el momento, la mayoría de los carteles siguen colgados”, señaló Trejos.

El legislador aseguró que, al menos en el caso de los carteles colocados por el FA, estos no provocan daños al mobiliario legislativo.

Antonio Trejos, diputado del FA. Foto: Jorge Castillo.

“Son carteles que están simplemente colgados, sin dañar el acuerina o el material de plástico que se utiliza en las curules. Y pues lo que consideramos es que la libertad de expresión respetuosa tiene que estar por encima de cualquier mordaza que se quiera poner”, afirmó.

Trejos indicó además que el recurso ya fue presentado y que la fracción analiza incorporarse al proceso mediante una coadyuvancia durante esta semana.

El PLN también mantiene los carteles. Foto: Jorge Castillo.

Consultado sobre si mantendrán los carteles mientras la Sala Constitucional resuelve el recurso, el diputado señaló que esperarán una eventual instrucción de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez.

“En principio, veremos qué tiene que decir doña Yara al respecto y seremos respetuosos de su decisión”, expresó.

Bancadas de oposición. Foto: Jorge Castillo.

Según Trejos, hasta este lunes la Presidencia legislativa no les había comunicado ninguna orden adicional para retirar los carteles.