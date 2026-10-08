FA aún busca firmas para llevar jornadas 4-3 a la Sala IV

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Luego del primer aval al proyecto de Jornadas 4-3, el Frente Amplio (FA) inició la recolección de firmas para presentar ante la Sala Constitucional una consulta sobre el proyecto.

La bancada frenteamplista cuenta con siete diputados, por lo que necesita conseguir al menos tres firmas adicionales para alcanzar las 10 requeridas para presentar la consulta.

“Estamos en la recolección de firmas, actualizaremos cuando sea presentada la consulta”, indicó la fracción.

Uno de los partidos que podría aportar los votos necesarios es Liberación Nacional (PLN). Sin embargo, hasta ahora la bancada verdiblanca no ha definido si sus diputados respaldarán la gestión ante la Sala IV, pese a que anteriormente sus diputados han señalado que esperarían el primer debate.

El Frente Amplio anunció oficialmente este jueves que recurrirá el expediente 24.290 por considerar que contiene vicios tanto de procedimiento como de fondo.

Las diputadas María Eugenia Román y Sigrid Segura del Frente Amplio. Foto: Mauricio Aguilar.

Entre los cuestionamientos, la agrupación señala supuestas irregularidades durante la tramitación legislativa, entre ellas la suspensión del trámite y una posible afectación al principio de continuidad, al considerar que la nueva integración del Congreso quedó limitada en sus posibilidades de deliberar y modificar el proyecto.

Además, el FA cuestiona por el fondo la compatibilidad de las jornadas de 12 horas con convenios internacionales sobre límites a la jornada laboral y sostiene que algunos aspectos que deberían regularse mediante ley quedarían sujetos a reglamentación.

“Este proyecto es un retroceso para las personas trabajadoras, aunque el oficialismo lo pretenda presentar como un avance. Vamos a presentar la consulta, esta lucha no ha terminado”, afirmó el jefe de fracción del FA, José María Villalta.

Mientras no reúna las 10 firmas necesarias, la consulta no podrá ser presentada formalmente ante la Sala Constitucional.