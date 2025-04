A pocas semanas del nuevo periodo legislativo, la fracción del Frente Amplio (FA) anunció que buscarán posicionar un directorio de oposición dentro del Plenario.

Para ello, estarían apoyando la candidatura de Vanessa Castro, diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), para la presidencia del Congreso.

Como parte de las renovaciones para el último año de sus curules, el FA será comandado por Rocío Alfaro, con la subjefatura de Ariel Robles, cargos ya previamente ocupados por ambos diputados.

“Hacemos un llamado a las demás fracciones de oposición para que sumen a este objetivo de, no solo que una compañera diputada sea electa como a la presidencia del Congreso, sino a que todo el Directorio sea conformado por legisladoras de oposición”, señaló la diputada Alfaro.

Sobre el apoyo por parte del Frente Amplio, la legisladora Castro expresó que se encontraba “agradecida con el apoyo”, y seguiría construyendo con “mucha mesura” y “priorizando lo que convenga más para los intereses de nuestra patria”.

Otra de las fracciones que se han pronunciado de cara a las elecciones del 1° de mayo es la de Liberación Nacional (PLN), quienes insistirán con un cuarto periodo encabezado por Rodrigo Arias,

El único que no estaría de acuerdo con dicha medida sería Gilbert Jiménez.

Nueva República estaría dando sus seis votos a la diputada Rosalía Brown Young, quien actualmente es la vicepresidenta del Congreso. Entretanto, las fracciones Liberal Progresista (PLP), Unidad Social Cristiana (PUSC) y bloque de cinco legisladoras independientes aún no se definen de cara al Primero de Mayo.

Caso similar con el oficialismo que no ha definido una persona para el último año legislativo, así como para ocupar la principal silla del Congreso. No obstante, han repetido en múltiples ocasiones que no apoyarían la reelección de Arias.