FA al PLN luego de fracaso en negociaciones: “No quieren acuerdos con ustedes, quieren sus cabezas”

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Frente Amplio (FA) cuestionó al Partido Liberación Nacional (PLN) y lanzó una advertencia a la fracción verdiblanca luego de que fracasaran las negociaciones que esa agrupación mantenía con el Gobierno para buscar un acuerdo alrededor del proyecto de Armonización Eléctrica.

Por medio de un pronunciamiento emitido este viernes, la bancada frenteamplista aseguró que el Gobierno estaría procurando debilitar a la oposición con este tipo de negociaciones.

“No quieren acuerdos con ustedes, quieren sus cabezas”, manifestó la fracción al dirigirse directamente a los verdiblancos.

La reacción se produjo después de que el jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, y el subjefe de la bancada, Juan Manuel Quesada, anunciaran el rompimiento de las conversaciones con el PLN.

El Gobierno acusa a los liberacionistas de haber incorporado a última hora como condición la discusión de los recortes presupuestarios a las universidades públicas. Además, dio plazo hasta el lunes a las 3 p.m. para alcanzar un acuerdo antes de llevar el proyecto de Armonización a segundo debate.

Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO. Foto: Archivo.

Cuestionan negociaciones

El FA también criticó que diputados liberacionistas hayan sostenido conversaciones con el Gobierno para intentar destrabar la iniciativa.

Según la agrupación, cualquier negociación sobre la legislación eléctrica debe realizarse públicamente y no mediante lo que calificó como “pactos oscuros, manipulación y presiones indebidas”.

“El objetivo real del chavismo no es la Ley del Apagón, sino la destrucción total de toda la oposición democrática. La concentración absoluta del poder no admite contrapesos institucionales o políticos. Solo sumisión y rendiciones incondicionales”, indicó la fracción.

El FA pidió a las fracciones que integran lo que denominó el “bloque democrático” mantener la unidad y evitar que las diferencias por una iniciativa específica terminen debilitando a la oposición.