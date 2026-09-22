Exvicealcalde del PLN busca municipalidad con partido cantonal

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El exvicealcalde segundo de Orotina, Luis Miguel Valverde, busca volver a la Municipalidad de Orotina, pero esta vez ya no con el Partido Liberación Nacional (PLN), al cual renunció en junio de este año, sino que sería mediante el Partido Alianza Orotinense, una agrupación cantonal que busca participar en las elecciones de 2028.

La Asamblea Constitutiva de la nueva agrupación se realizó el pasado 20 de septiembre y, según una publicación difundida por sus impulsores, representa el inicio de un proyecto político enfocado en las necesidades del cantón.

“Este domingo 20 de septiembre vivimos la Asamblea Constitutiva del Partido Alianza Orotinense, un día que representa mucho más que la creación de una agrupación política”, señala la publicación.

El mensaje plantea que el nuevo partido pretende construir una estructura política cercana a las comunidades y con énfasis en la participación local.

“Fue el encuentro de personas que creen en Orotina. De hombres y mujeres que decidieron dar un paso al frente y decir: nuestro cantón merece tener una voz propia, cercana y comprometida con su gente”, agrega.

Valverde, quien pretende ser el candidato a alcalde por la agrupación, renunció al PLN en junio de 2026, cuando cuestionó al partido por lo que consideraba una falta de atención a las demandas de las bases cantonales y las necesidades de territorios rurales.

En su carta de renuncia, sostuvo que su decisión respondía a una prioridad por el desarrollo de su cantón y manifestó que continuaría trabajando con personas que compartieran esa visión.

“Por amor a Orotina y por convicción, hoy decido únicamente pensar en el bienestar de los orotinenses y trabajar con quienes tengan el espíritu y la visión de ayudarnos a consolidar nuestro territorio como un lugar próspero”, escribió entonces.

Ahora, con la creación de Alianza Orotinense, sus impulsores aseguran que el proyecto de intentar volver a la municipalidad nace desde las comunidades y busca colocar a sus habitantes en el centro de la actividad política.

“Ayer se encendió una ilusión. La ilusión de construir una Orotina donde la gente sea el centro, donde cada comunidad sea escuchada y donde participar en la vida pública vuelva a sentirse como una oportunidad para construir, unir y avanzar”, señala el mensaje.

La nueva agrupación se perfila así como una opción política de carácter cantonal para las próximas elecciones municipales. El objetivo expresado por sus dirigentes es impulsar una representación propia desde el territorio y trabajar por el desarrollo local y lograr conseguir la elección de la Municipalidad de Orotina el próximo año.