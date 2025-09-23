La Fuerza Pública, en conjunto con la Policía de Migración, decomisó cerca de 45 millones de colones en mercadería contrabandeada desde Nicaragua, en la zona Pavón de Los Chiles, la noche del lunes.

Fotografía: Cortesía Ministerio de Seguridad Pública

Los oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) de la Fuerza Pública interceptaron un vehículo con matrícula costarricense, el cual era conducido por un nicaragüense, quien iba acompañado por otros 2 nicaragüenses, todos en condición migratoria irregular.

Los mismos indicaron a las autoridades que la mercadería había sido comprada en Managua y constaba de 1.617 pares de zapatos y gran cantidad de prendas de vestir, los cuales fueron introducidos al país sin el debido pago de impuestos.

Fotografía: Cortesía Ministerio de Seguridad Pública

Fotografía: Cortesía Ministerio de Seguridad Pública

Fotografía: Cortesía Ministerio de Seguridad Pública

“Nosotros como autoridades tenemos la visión y la misión de mantener el orden en la frontera”, indicó Junier Villalta Rubí, director regional de la Fuerza Pública de la frontera norte.

Tras coordinar con la Policía de Control Fiscal, toda la mercadería quedó decomisada y los 3 extranjeros quedaron a la orden de las autoridades para ser procesados judicialmente.