Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y Correos de Costa Rica firmaron un convenio para las personas que deseen regularizar su condición migratoria.

A partir del próximo 16 de marzo, los trámites de recepción, custodia y traslado de documentos para solicitar la regularización migratoria se realizarán sin cita previa, en las sucursales de oficinas centrales en San José y en Santa Ana.

El servicio estará disponible inicialmente para las siguientes categorías:

Residencia permanente.

Residencia temporal por vínculo conyugal.

Residencia permanente tras tres años de residencia temporal.

Categoría especial como estudiante.

Categoría especial como asistente del hogar.

Cancelación y devolución de depósito.

Los documentos de la categoría migratoria a aplicar deben incluir los requisitos generales y específicos que se indican en el sitio web de la DGME: https://migracion.go.cr/regularizacion/, así como, contar con su permanencia al día, como lo establece el artículo 69 de la Ley General de Migración y Extranjería.

Foto: cortesía

Proceso

El cliente presenta los documentos, recibe el número de expediente asignado y un documento en el que se registra lo recibido por los funcionarios identificados de Correos de Costa Rica, y se cancela el trámite de Correos, cuyo costo varía entre ₡4.650 y ₡11.340.

Posteriormente, una vez resuelta la solicitud, la misma será notificada a través de los medios indicados por el usuario en la solicitud, de igual manera, Correos de Costa Rica brindará el servicio de notificación.

“La firma de este convenio, es un paso más a la modernización de los procesos migratorios, que le permitirá a los usuarios entregar los documentos e iniciar su regularización migratoria sin realizar grandes traslados hacia las oficinas en la Uruca. Esto nos permitirá digitalizar los expedientes, por lo que, es importante que el usuario tenga presente que la documentación debe estar completa”. Aseguró Omer Badilla, viceministro de Gobernación y director general de Migración y Extranjería.

La vigencia de este convenio será por un año, el cual podrá prorrogarse en un periodo igual.