Un ciudadano de nacionalidad asiática, de 75 años, perdió la vida este domingo tras ahogarse en el mar, en Playa Grande, Guanacaste.

Según relataron familiares, el hombre se encontraba hospedado en la casa de un hermano en Guanacaste y planeaba permanecer en el país durante 2 meses.

Como parte de su visita, habían decidido pasar el día en la playa, sin imaginar el desenlace fatal.

Hombre murió ahogado en Playa Grande. Foto: cortesía Manuel Gutiérrez.

Testigos narraron que, tras varios minutos sin verlo salir del agua, los allegados comenzaron a buscarlo hasta hallarlo flotando. A pesar de los intentos por auxiliarlo, el turista ya no presentaba signos vitales.

Cuerpos de socorro y autoridades locales acudieron al sitio, pero únicamente confirmaron el deceso.

El caso fue remitido al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encargado de las investigaciones correspondientes.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.