Un hombre de 48 años y de origen extranjero perdió la vida la mañana de este martes en Playa Sámara, Guanacaste, tras ser arrastrado por una corriente de resaca, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

Las autoridades recibieron la alerta por un accidente acuático y movilizaron unidades al sitio.

A su llegada, los socorristas encontraron al hombre sin signos vitales y, pese a los esfuerzos, no fue posible reanimarlo.

Además, 2 mujeres adultas también fueron arrastradas por la corriente, pero lograron ser rescatadas y fueron estabilizadas en el lugar, sin requerir traslado a un centro médico.

La Cruz Roja reiteró el llamado a extremar las precauciones al ingresar al mar, especialmente en zonas con fuertes corrientes y durante mareas altas, donde el riesgo de resacas aumenta considerablemente.