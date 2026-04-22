Extranjero muere ahogado en Tamarindo: hallan cuerpo flotando 

Un hombre de 55 años, de apellido Mclaughlin, falleció la tarde del martes tras un aparente caso de sumersión en playa Tamarindo, en Guanacaste.

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se registró alrededor de las 3:00 p.m. en este concurrido destino turístico del Pacífico costarricense.

Extranjero murió en Tamarindo. Foto: Manuel Gutiérrez.

“En apariencia, el ofendido, quien sería un estadounidense de 55 años, se encontraba en dicha playa cuando supuestamente habría sido observado por varias personas que se encontraban en el lugar, flotando en el mar”, explicó el OIJ.

Extranjero murió en Tamarindo. Foto: Manuel Gutiérrez.

Tras ser visto en esa condición, varias personas lo sacaron del agua, momento en que se percataron de que ya no presentaba signos vitales.

Extranjero murió en Tamarindo. Foto: Manuel Gutiérrez.

Agentes judiciales se trasladaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación para determinar con exactitud las circunstancias del fallecimiento.