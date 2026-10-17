Extranjero es víctima de violento asalto con “candado chino”

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Un hombre de nacionalidad holandesa, de apellido Van y de 56 años, resultó golpeado durante un aparente asalto ocurrido la noche del viernes en vía pública, en el distrito Merced, en San José.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos fueron reportados alrededor de las 9:00 p.m., cuando el hombre caminaba por el sector y, en apariencia, fue interceptado por al menos dos sujetos.

Presuntamente, los sospechosos le aplicaron el conocido “candado chino” y posteriormente le sustrajeron el teléfono celular. Durante el asalto, el hombre habría recibido varios golpes en el rostro.

Tras cometer el aparente robo, los sujetos se dieron a la fuga, mientras que el afectado fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los sospechosos.