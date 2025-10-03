La policía profesional de Migración detuvo a un extranjero en vía pública este viernes en Playa Hermosa, Puntarenas.

El hombre es identificado con el apellido Viola, de 56 años, el mismo se encontraba en condición migratoria irregular.

Según las autoridades, el sujeto posee registros de antecedentes penales por los cuales cumplió una condena en los Estados Unidos por los delitos de Portación de Drogas y Portación de Arma Oculta.

Además, registra varias denuncias por agredir físicamente a otros extranjeros, calificándose como una persona violenta y agresiva, según oficiales.

El hombre quedó detenido y fue trasladado al Centro de Aprehensión Región Central, ubicado en Los Lagos de Heredia, para iniciar el debido proceso de deportación.